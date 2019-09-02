Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, кого может считать своими близкими друзьями среди коллег по спорту.

В прямом эфире VK Live группы портала Sport24 Медведева рассказала, что общается со многими людьми и имеет много хороших связей. «Я такой человек, который подпускает к своей жизни минимум людей. Не могу назвать имена, это очень личное. Их по пальцам одной руки пересчитать, знакомых много, а близкие — люди, проверенные годами», — отметила фигуристка.

Напомним, в 2018 году Евгения Медведева ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру, сейчас она тренируется в «Крикет-Клабе» в Торонто. До 2018 года Медведева тренировалась в спортивной школе «Самбо-70» в Москве у тренера Этери Тутберидзе.