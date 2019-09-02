Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, с кем в «Крикет-клабе» общается на родном языке и как проводит с товарищами свободное время.

В эфире VK Live группы портала Sport24 Медведева рассказала, что общается с Катериной Кураковой и Лилианом Бынзарем. «У нас мини-банда. Они общаются на русском, но не выступают за Россию. В «Крикет-Клабе нас привыкли видеть втроем», — сказала девушка.

По словам Медведевой, свободного времени между тренировками очень мало, а у всех фигуристов стоят серьезные задачи. «Перерывы между тренировками не такие большие. Свободного времени очень мало. Сидим молча, в наушниках, сконцентрированы на работе», — отметила фигуристка, добавив, что они могут сесть за один стол и поспать вместе.

С 2018 года Евгения Медведева тренируется в Канаде.