Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, в каком случае она будет считать следующий сезон успешным.

В эфире VK Live группы портала Sport24 Медведева заявила, что очень хочет остаться довольной собой. «Главное — не уходить со льда с чувством, что не сделал и двадцати процентов того, что можешь. Я сейчас работаю над тем, чтобы выходить и понимать, что сделала, что умею. Чистые прокаты, естественно», — сказала спортсменка.

«Олимпиада уже была давным-давно, самый главный страх — уехать с Олимпиады с чувством, что что-то не доделала. Я уезжала со спокойной душой, потому что сделала максимум», — заключила фигуристка.

Напомним, Евгения Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.