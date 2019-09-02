Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля официально стал игроком «Сочи». Информация об этом появилась на сайте команды, также переход подтвердили в пресс-службе новичка РПЛ.

Финансовые подробности сделки не разглашаются.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Миху Мевлю и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении «Зенита».

Миха Мевля стал восьмым игроком «Зенита», который в это трансферное окно перешел в «Сочи». Ранее таким же путем проследовали Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.

Миха Мевля играл за петербургский «Зенит» с августа 2017 года, куда пришел из «Ростова». За два сезона в клубе он сыграл 43 матча и стал автором одного забитого мяча.