Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, за что хочет поблагодарить тренера московского ЦСКА Елену Буянову.

В прямом эфире VK Live сообщества Sport24 Медведева рассказала, что готовится к контрольным прокатам в Москве под присмотром Елены Буяновой в ЦСКА. «Очень скучаю по Брайану Орсеру и Трейси Уилсон, знаю, что они тоже очень скучают, мы всегда на связи, после каждой тренировки», — заявила фигуристка, отметив, что работа как шла, так и продолжает идти.

«Очень хочу поблагодарить Елену Германовну за то, что присматривают за мной, меня оберегают и я не чувствую себя одиноко», — сказала Медведева.

Напомним, контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 7 и 8 сентября в Москве. Показ программ состоится во дворце «Мегаспорт».