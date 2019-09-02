Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян на правах аренды перешел в итальянскую «Рому». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

В «Роме» Мхитарян проведет сезон-2019/20. По информации СМИ, за аренду полузащитника итальянский клуб заплатил около 3 миллионов евро. Отметим, что по окончании аренды «Рома» не сможет выкупить игрока.

Уже известно, что Генрих Мхитарян будет выступать за «Рому» под 77 номером.

Ранее армянский полузащитник играл за донецкий «Шахтер«, дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». В «Арсенал» Мхитарян перебрался в 2018 году. За лондонский клуб он провел 59 матчей, в которых забил 9 мячей.

В мае 2019 года Генрих Мхитарян не смог поехать с командой на финал Лиги Европы в Баку из-за плохих отношений Армении и Азербайджана.