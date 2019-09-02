Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из гельзенкирхенского «Шальке» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает официальный «Твиттер» украинской команды.

Контракт с новым клубом Коноплянка подписал на 3 сезона. Финансовые детали сделки не разглашаются,

«Шахтер» захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью», — заявил Коноплянка, чьи слова приводит официальный сайт «Шахтера». Также футболист отметил, что очень рад вернуться на Украину, поскольку здесь его дом.

Евгений Коноплянка является воспитанником украинского клуба «Днепр», до 2015 года он выступал за эту команду. Затем два года Коноплянка провел в «Севилье», откуда перебрался в «Шальке». В минувшем сезоне он провел за команду 13 матчей в Бундеслиге и стал автором одного мяча.