Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.

Слова Кудашова цитирует пресс-служба «Металлурга». По мнению тренера, первая игра СКА в КХЛ получилась сложной и жесткой, а соперник играл мощно и настырно. «Но проявили командные действия, вся команда действовала как единое целое, забили хорошие голы в большинстве, в обороне надёжно сыграли. Был, конечно, сумбур, потому что это первая игра, но ещё раз повторюсь — боевая», — сказал Кудашов, добавив, что команда довольна победой.

Также наставник СКА рассказал о состоянии Лукаса Бенгтссона. «Он получил травму и какое-то время пропустит», — ответил Кудашов.

Напомним, СКА на выезде обыграл «Металлург» со счетом 3:1.