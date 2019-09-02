Для тех, кто пропустил события спортивного мира в этот понедельник, 2 сентября, Nevasport сделал традиционную подборку главных новостей за день:

«Зенит» подписал Караваева из «Витесса»

Петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса». Детали сделки не разглашаются, однако в СМИ появлялась информация, что игрока отдали за 8 миллионов евро. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА, в своей карьере выступал за чешские клубы «Дукла», «Яблонец», «Спарта», а затем перебрался в чемпионат Голландии.

СКА в гостях победил «Металлург» на старте сезона КХЛ

Петербургский СКА одержал победу в первом матче регулярного чемпионата КХЛ, обыграв магнитогорский «Металлург». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Давид Рундблад, Наиль Якупов и Владимир Ткачев: по одной шайбе СКА отправлял в ворота соперника в каждом из периодов. За «Металлург» отличился Брендон Козун во втором периоде.

Россия победила Южную Корею на ЧМ по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу на Кубке Мира в Китае, переиграв команду Южной Кореи. Матч прошел в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр» и завершился со счетом 87:73 в пользу россиян. Счет по четвертям — 27:18, 13:19, 23:12, 24:24. В следующем матче подопечные Сергея Базаревича сыграют против сборной Аргентины.

Мевля официально перешел из «Зенита» в «Сочи»

Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля официально стал игроком «Сочи». Финансовые подробности сделки не разглашаются. Миха Мевля стал восьмым игроком «Зенита», который в это трансферное окно перешел в «Сочи». Ранее таким же путем проследовали Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Эльмир Набиуллин и Иван Новосельцев.

«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Петербургский «Зенит» официально объявил о трансфере Эмилиано Ригони в итальянскую «Сампдорию». Следующий год игрок проведет в «Сампдории» на правах аренды, в контракте также прописано право выкупа. Сегодня, 2 сентября, в последний день трансферного окна в РПЛ и Серии А, Ригони прилетел в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения с новым клубом. Финансовые детали сделки официально не объявляли.

IBU не рассмотрит вопрос о восстановлении CБР в октябре

Международный союз биатлонистов принял решение о том, что не будет рассматривать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России на ближайшем конгрессе организации. Исполком организации изучил доклады рабочих групп по процессу возвращения СБР прав. Был отмечен прогресс в работе союза, а также Российского антидопингового агентства (РУСАДА), однако полностью оценка действий СБР не завершена, поэтому вопрос не будет рассматриваться на внеочередном октябрьском конгрессе IBU. Конгресс Международного союза биатлонистов пройдет с 18 по 20 октября 2019 года в Мюнхене.

Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу уже 6 сентября

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от ФСИН России, что может помочь в условно-досрочном освобождении. Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что оба футболиста положительно зарекомендовали себя, а также поспособствовали пропаганде спорта и здорового образа жизни в исправительной колонии. Заседание по ходатайству об УДО состоится 6 сентября.