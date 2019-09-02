Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко не смог перейти в московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Комличенко останется в «Младе» как минимум до зимнего перерыва, поскольку руководство ЦСКА за несколько дней до закрытия трансферного окна изменило условия сделки. До этого трансфер Комличенко был согласован. До вечера 2 сентября «Млада Болеслав» и ЦСКА вели переговоры, однако они ни к чему не привели.

За переход Комличенко ЦСКА готовился отдать два с половиной миллиона евро. Помимо ЦСКА в покупке Комличенко были заинтересованы московский «Локомотив», бельгийский «Гент» и греческий «ПАОК».

Напомним, Николай Комличенко является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии минувшего сезона, он забил за «Младу» 28 мячей и установил рекорд лиги.