Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с Открытого чемпионата США по теннису, в четвертом круге проиграв итальянцу Маттео Берреттини.

Встреча прошла на стадионе им. Луи Армстронга и завершилась со счетом 6:1, 6:4, 7:6 в пользу Берреттини. Заключительный сет итальянец выиграл на тай-брейке со счетом 8:6. На счету Рублева восемь эйсов и две двойных ошибки. Берреттини ошибся на подаче всего один раз, а также подал навылет семь раз.

Итальянский теннисист является 24-м номером посева на турнире. Андрей Рублев занимает в рейтинге ATP 43-ю позицию.

В четвертьфинале US Open Маттео Берреттини сыграет против победителя пары Гаэль Монфис — Пабло Андухар. Действующий победитель турнира Новак Джокович вылетел в четвертьфинале, снявшись в матче с швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой.