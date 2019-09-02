Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди следующий сезон проведет во французском «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 2 сентября, Мауро Икарди продлил контракт с итальянским клубом, а затем подписал арендное соглашение с «ПСЖ». В контракте прописано также право выкупа футболиста: французский клуб сможет приобрести форварда через год за 70 миллионов евро.

По информации ряда СМИ, зарплата Икарди в «Пари Сен-Жермен» будет составлять около семи миллионов евро.

В минувшем сезоне Мауро Икарди продолжительное время конфликтовал с клубом. Новый наставник «Интера» Антонио Конте дал понять, что не рассчитывает на аргентинца в новом сезоне. Какое-то время Мауро Икарди хотел расторгнуть контракт с «Интером» через суд, обвинив клуб в травле.