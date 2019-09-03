Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский рассказал о том, кого он считает лучшим вратарем мира.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Сергей Бобровский амбициозно заявил, что считает себя лучшим хоккейным голкипером планеты. «В моем представлении лучше меня вратаря нет. Потому я считаю себя сильнейшим голкипером в мире», — заявил вратарь, отметив, что именно с таким настроем он подходит к тренировкам и играм.

«Это еще больше меня мотивирует, потому что я хочу выиграть Кубок Стэнли», — сказал Бобровский.

В июле 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флорида Пантерс» на семь лет, зарплата вратаря составит около 10 миллионов долларов в год. До этого долгое время он играл за «Коламбус Блю Джекетс», дважды став обладателем «Везина Трофи».