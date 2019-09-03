Отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился ожиданиями от предстоящего поединка сына с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов-старший отметил, что Порье провел серьезную подготовку к бою и находится в очень хорошей форме. По его мнению, в этом поединке не следует экспериментировать и пробовать себя, нужно выполнять решительные действия.

«Что скажу сыну перед боем? Ты — лучший!», — приводит слова Нурмагомедова-старшего Первый канал.

Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.