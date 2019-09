Объявление о переходе защитника Давиде Дзаппакосты из лондонского «Челси» в «Рому» помогло найти пропавшего ребенка.

21 августа «Рома» на странице клубного «Твиттера» объявила о трансфере «Дзаппакосты. К новости был прикреплен видеоролик с фотографиями детей, в числе которых было фото 9-летнего мальчика, пропавшего 12 дней назад в Бельгии.

♥️ Amazing news from @ICMEC_official & @ChildFocusNL!

FOUND! A 9-year-old boy who featured in the #ASRoma Zappacosta video 12 days ago, after going missing in Belgium, has been found safe.

Last month, a teenage girl from London, who also featured in a Roma video, was found safe pic.twitter.com/gPgpU6DSMe

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019