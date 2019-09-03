Первая ракетка мира японка Наоми Осака поделилась мнением по поводу поведения россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

В матче против испанца Фелисиано Лопеса трибуны освистали Медведева, в ответ на это он показал болельщикам средний палец. В следующем матче теннисист вновь столкнулся с недружелюбием болельщиков, но остался невозмутим. Спортсмен несколько раз подчеркнул, что победил благодаря фанатам — болеющие против него трибуны добавляют мотивации.

«Я не знаю, почему трибуны его освистывают, но это просто смешно», — заявила Осака, слова которой приводит пресс-служба турнира. Японка оценила реакцию Медведева на отношение болельщиков. «Его сарказм восхитителен», — сказала спортсменка.

Напомним, Медведев вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.