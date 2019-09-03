Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился эмоциями от победы над россиянином Андреем Рублёвым в 1/8 финала US Open. Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (8:6).

Для Берреттини это первый в карьере выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Спортсмен признался, что очень счастлив и горд. Итальянец подчеркнул, что только недавно восстановился от травмы, поэтому не ожидал, что сможет дойти до четвертьфинала.

«Я играл хорошо, мы оба играли хорошо. Я был уверен в себе и проделал отличную работу», — приводит слова Берреттини официальный сайт соревнований. Спортсмен признался, что в третьем сете ему было сложно сохранять спокойствие.

Напомним, следующим соперником Берреттини станет представитель Франции Гаэль Монфис.