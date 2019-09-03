Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев позитивно оценил взаимодействие с Международным союзом биатлонистов (IBU) по вопросу восстановления российской организации в своих правах.

«Отношения у СБР с IBU наладились. Работа СБР по всем направлениям расценивается как очень хорошая», — сказал Драчев, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что российские спортсмены имеют возможность выступать на международных соревнованиях, в этом плане от IBU не поступит никаких ограничений. Ограничения будут касаться только голоса на конгрессе. Также Россия не сможет представлять свои региональные центры категории А — Тюмень и Ханты-Мансийск — для проведения международных стартов под эгидой IBU.

Напомним, накануне стало известно, что на октябрьском конгрессе не будет рассмотрен вопрос о восстановлении прав СБР.