Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА. Игра проходила в Магнитогорске и завершилась со счётом 1:3 в пользу гостей.

По мнению Яндача, его подопечные были готовы к серьезной борьбе, но получили слишком много удалений в первом периоде. «Больше, чем 10 минут играли в меньшинстве», — отметил тренер. Во втором периоде команде удалось добавить в движении, но в третьем «Металлург» не реализовал большинство.

«С удалениями будем разбираться, потому что я не всё видел, не всё ясно для меня. Может быть – нервы, эмоции, хочу посмотреть», — сказал Яндач, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Металлург» встретится с «Северсталью», СКА — с челябинским «Тракотором». Оба матча состоятся в среду, 4 сентября.