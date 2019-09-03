Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на US Open под шестым номером, рассказал о причинах поражения от аргентинца Диего Шварцмана в матче четвертого круга турнира. Зверев уступил в четырех сетах со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 3:6.

«Меня кое-что беспокоило из-за падения два дня назад. Я не мог свободно тренироваться — правое бедро и спина опухли», — заявил Зверев, слова которого приводит Tennis 365. Спортсмен подчеркнул, что не испытывал усталости в ходе матча, и отметил хорошую и агрессивную игру соперника.

Несмотря на поражение, Зверев выделил позитивные моменты: по его мнению, прошедшая неделя выдалась лучше, чем последние два месяца.

Шварцман вышел в четвертьфинал US Open и встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович, который не сможет защитить титул — он снялся с соревнований из-за травмы плеча.