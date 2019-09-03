Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов заявил, что настраивается на бой как на самое сложное испытание в своей карьере. По мнению Хабиба, всегда нужно выходить в клетку с подобным настроем, чтобы не допустить недооценку соперника.

Россиянин подчеркнул, что не видит у Порье заметно слабых мест ни в партере, ни в стойке. У американца большой арсенал ударов, к тому же он отлично владеет грэпплингом, отметил Хабиб.

«Так что я вижу в Порье очень хорошего бойца, который устроит мне нелегкий поединок. Однако я готов ко всему», — заявил Нурмагомедов, слова которого приводит Cageside.

Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.