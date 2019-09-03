Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился мнением по поводу того, что Алексей Миранчук не сможет помочь национальной команде в ближайших матчах.

Хавбек «Локомотива» получил травму задней поверхности бедра в игре против «Ростова» в восьмом туре чемпионата России.

По мнению Самедова, ничего страшного не произошло, команда сможет спокойно подготовиться к предстоящим матчам. Что касается потери Алексея Миранчука, то он сейчас в хорошей форме. Но в сборной есть кем его заменить», — приводят слова Самедова «Известия».

Напомним, 6 сентября сборной России предстоит сыграть в Глазго против Шотландии, затем 9 сентября в Калининграде состоится матч с Казахстаном. Встречи пройдут в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Вместо Миранчука в команда вызван Руслан Камболов.