Аргентинский теннисист Диего Шварцман признался, что перепутал сетку US Open и по ошибке считал своим следующим соперником итальянца Маттео Берреттини, который выбил из борьбы Андрея Рублёва. На самом деле в четвертьфинале Шварцману предстоит сыграть с Рафаэлем Надалем.

«Я на 100% был уверен, что моим следующим соперником будет Берреттини», — заявил Шварцман, слова которого приводит официальный сайт Открытого чемпионата США. По словам аргентинца, он был рад заполучить в соперники именно Берреттини.

Шварцман отметил, что с ним уже не в первый раз случается такая путаница, так как он старается не смотреть турнирную сетку.

Напомним, в матче 1/8 финала Шварцман в четырех сетах справился с немцем Александром Зверевым, посеянным под шестым номером. Перед игрой Зверев не мог тренироваться, так как у него опухли бедро и спина из-за падения.