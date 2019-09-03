Трансферное окно захлопнулось, и команды РПЛ теперь если и смогут кем-то усилиться, то только свободным агентом в течение двух недель. В последний день переговоры велись наиболее активно, а официальных объявлений о переходах было хоть отбавляй.

«Зенит» все-таки договорился с Вячеславом Караваевым, который оставил Леонида Слуцкого и братьев Березуцких ради Лиги чемпионов. За правого защитника петербуржцы заплатили «Витессу» скромные 8 миллионов евро, но в сравнении с суммой за известного футболиста это сумасшедшие деньги. Теперь Игорю Смольникову стоит напрячься — в лице Караваева приедет реальная угроза его месту в стартовом составе «Зенита».

Заодно петербуржцы наконец избавились от Ригони, отправив аргентинца выступать за «Сампдорию» на правах аренды с правом выкупа. Эмилиано — толковый футболист, и второй шанс заиграть в Серии А он наверняка не упустит. А вот Матиас Краневиттер остался в «Зените», и теперь непонятно, чем он будет заниматься в команде до следующего окна. Может, его отправят в «Зенит-2»? Поиграет против «Долгопрудного», почему нет. Сейчас единственным вариантом для Краневиттера может стать переход в румынский клуб, где трансферное окно закрывается 8 сентября. «ЧФР Клуж», например, вернулся в еврокубки, вполне неплохой вариант. Правда, найти деньги на зарплату переоцененного игрока будет сложно. Непонятно, почему его не отдали в «Сочи»?

Еще один футболист, который «Зениту» был абсолютно не нужен, и которого удалось спихнуть, — Денис Терентьев. С правым защитником продлили контракт на год и отдали его в аренду «Уфе». Хотелось бы знать, на что надеется руководство «Зенита», не отпуская игрока. Возможно, все еще верят в своего воспитанника, и не хотят потом снова выкупать его за бешеные деньги.

Хорошую сделку провернул «Краснодар», бесплатно заполучив португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, у которого закончился контракт с «Локомотивом». Соглашение с игроком подписано до конца текущего сезона, и такой футболист точно поможет черно-зеленым в Лиге Европы. А вот в РПЛ с лимитом на легионеров попадать в состав будет тяжеловато, особенно в следующем году. Поэтому очень вряд ли Фернандеш останется в Краснодаре на будущий сезон.

ЦСКА после перехода Седрика Гогуа совершил еще один невнятный трансфер, подписав бразильца Лукаса Сантоса из «Васко да Гама». Армейцы заплатили 200 тысяч за аренду на год 168-сантиметрового нападающего, но как он заиграет в клубе, определить сложно. Зато ясно, что Николай Комличенко в футболке ЦСКА не проведет ни одного матча, по крайней мере пока. Трансфер голеадора «Млады Болеслав» сорвался, потому что армейцы в последний момент решили поменять условия сделки и взять форварда в аренду, что боссов чешской команды не устроило. Поэтому Комличенко остается в Чехии и будет набивать себе цену и дальше, а ЦСКА будет надеяться на Чалова и нового бразильца.

Без трансфера не осталось и московское «Динамо», которое арендовало Сильвестра Игбуна из «Уфы». Болельщики бело-голубых встретили трансфер без энтузиазма, после отличного приобретения в лице Максимилиана Филиппа они явно ждали игрока классом повыше.

«Локомотив» со «Спартаком» предпочли не суетиться и не приобретать футболистов в последний день, зато провели небольшую ликвидацию. Красно-белые отдали в аренду «Тамбову» Георгия Мелкадзе, а железнодорожники отправили двух игроков «Казанки» в клубы РПЛ: Николай Поярков поехал а «Ростов», а Иван Лапшов — в «Оренбург».