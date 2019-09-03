Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов обратил внимание на низкую посещаемость болельщиками игр московского «Динамо». На матче с «Торпедо» присутствовало чуть больше 5,5 тысяч человек.

Михайлов, слова которого приводит Russia-Hockey, признался, что ему непонятна столь низкая посещаемость, тем более что матч состоялся в Москве. «Может, болельщики бело-голубых уехали на картошку?» — сказал специалист.

Напомним, матч состоялся накануне, «Динамо» одержало домашнюю победу со счётом 3:2. Гости вышли вперед уже на третьей минуте, но москвичам удалось отыграться спустя всего несколько секунд. Далее «Динамо» забросило две шайбы, на что нижегородцы смогли ответить лишь одной.

В следующем туре «Динамо» примет на своем льду одноклубников из Минска. «Торпедо» отправится в Латвию, где также встретится с «Динамо» — рижским. Обе встречи будут проходить завтра, 4 сентября.