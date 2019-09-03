В Риге (Латвия) стартует третий этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Медали будут разыграны в трёх дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.

Турнир начинается 4 сентября, первые соревнования пройдут днём позже. Открывать программу будет короткая программа девушек, которая состоится 5 сентября в 13:00. В этот же день на лёд выйдут юноши, их старт запланирован на 18:20.

6 сентября девушки покажут произвольную программу, дуэты выступят с ритмическим танцем. В заключительный день соревнований болельщики увидят произвольную программу юношей и произвольный танец.

Россию будут представлять Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Майя Хромых, Дарья Усачева, Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.