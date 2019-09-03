«Зенит» отдал «Уфе» в аренду Терентьева и продлил с ним контракт

Российский защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев стал футболистом башкирской «Уфы».

Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что «Зенит» продлил с Терентьевым контракт до конца сезона-2020/21 и отдал игрока в аренду уфимцам на весь текущий сезон.

Ранее Терентьев также выступал в «Томи» на правах аренды и в «Ростове», который выкупал футболиста.

Напомним, в летнее трансферное окно петербургский клуб приобрел шесть футболистов: у немецкого «Гамбурга» «Зенит» купил Дугласа Сантоса, у «Рубина» — Алексея Сутормина, у «Барселоны» — Малкома, у норвежского «Сарпсборга» — Александра Васютина, у «Витесса» — Вячеслава Караваева, а из «Порту» на правах аренды в клубе будет играть Йордан Осорио.

Покинули команду 14 футболистов, восемь из которых отправились в «Сочи».