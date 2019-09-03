Футбольный клуб «Сочи» пошутил по поводу приобретения множества игроков из «Зенита». За время летнего трансферного окна новичок Российской Премьер-Лиги усилился восемью футболистами из петербургского клуба.

Так, состав «Сочи» пополнили Миха Мевля, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Антон Заболотный, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев и Андрей Мостовой. Мевля успел стать игроком «Сочи» в последний день трансферного окна.

В социальных сетях «Сочи» опубликовал коллаж, на котором изображен отредактированный постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантинова. Лица актеров на нем заменены на лица перешедших из «Зенита» футболистов.

Трансферная компания окончена. Все в сборе pic.twitter.com/6bYTUGjpMP — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 2, 2019

«Трансферная кампания окончена. Все в сборе», — гласит сообщение под фото.