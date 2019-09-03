Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил мнение, что россиянин Андрей Рублёв мог считаться фаворитом в матче против итальянца Маттео Берреттини. Соперники встречались в 1/8 финала US Open, Рублёв уступил в трёх сетах со счётом 1:6, 3:6, 6:7 (6:8).

Надаль признал, что Берреттини отлично проводит нынешний сезон, но Рублёв тоже хорошо продвигался по сетке. «Возможно, Рублёв был фаворитом матча, потому что он хорошо играл на протяжении всего турнира», — цитирует испанца Tennis World USA.

Надаль отметил, что Берреттини хорошо играет на разных покрытиях, но получил травму на грунте после Уимлдона, из-за чего был вынужден пропустить турнир в Монреале.

Напомним, за выход в полуфинал Берреттини поспорит с французом Гаэлем Монфисом. В случае успеха он выйдут на победителя пары Рафаэль Надаль — Диего Шварцман.