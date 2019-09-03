Российский полузащитник Дмитрий Тарасов объявил, что скоро в третий раз станет отцом. О том, что его супруга Анастасия Костенко беременна, футболист рассказал у себя в «Инстаграме».

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», — написал Тарасов под семейным фото.

Напомним, Костенко является третьей женой Тарасова. Супруги уже воспитывают дочь Милану, которая появилась на свет 10 июля 2018 года.

Также у Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака, которая родилась в 2009 году. Второй супругой Тарасова была звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова, у пары нет детей.

В период с 2010 по 2019 год Тарасов защищал цвета московского «Локомотива», сейчас он не входит в состав клуба. Недавно он взыскал с «железнодорожников» денежную компенсацию за восстановление после травмы, полученной весной 2019 года в одном из матчей.