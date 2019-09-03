Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил выступление команды на чемпионате мира в Китае. Россияне одержали две победы — над Нигерией и Южной Кореей.

Базаревич признал, что при нынешних кадровых потерях команда рассчитывала как минимум отобраться в олимпийскую квалификацию. «Как я уже говорил, надеюсь, что мы будем расти по ходу турнира. Все настроены на борьбу, на дальнейшие матчи», — заявил тренер, слова которого приводит Российская федерация баскетбола.

Напомним, матч с Южной Кореей прошел вчера в городе Ухань на площадке «Ухань Спорт Центр» и завершился со счетом 73:87. Ранее команда Базаревича обыграла Нигерию со счетом 82:77.

Завтра, 4 сентября, Россия сыграет со сборной Аргентины.