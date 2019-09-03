Семак перенес повторную свадьбу с супругой на месяц

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна перенесли повторную свадьбу на начало октября.

Изначально супруги планировали провести церемонию 3 сентября. «По техническим причинам мы перенесли мероприятие на начало октября», — написала Анна Семак в историях своего «Инстаграма».

Напомним, предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. Вчера они сопроводили школьников на торжественные линейки.