Семак перенес повторную свадьбу с супругой на месяц

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна перенесли повторную свадьбу на начало октября.
Изначально супруги планировали провести церемонию 3 сентября. «По техническим причинам мы перенесли мероприятие на начало октября», — написала Анна Семак в историях своего «Инстаграма».
Напомним, предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. Вчера они сопроводили школьников на торжественные линейки.
Ранее супруга Семака выразила мнение, что вегетарианство благоприятно влияет на её мужа. По словам Анны, Сергей Семак придерживается вегетарианства уже полгода.