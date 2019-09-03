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  • 12:17,  3 сентября 2019
Светские новости
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Семак перенес повторную свадьбу с супругой на месяц

Семак перенес повторную свадьбу с супругой на месяц
Сергей и Анна Семак. Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна перенесли повторную свадьбу на начало октября.

Изначально супруги планировали провести церемонию 3 сентября. «По техническим причинам мы перенесли мероприятие на начало октября», — написала Анна Семак в историях своего «Инстаграма».

Напомним, предложение наставник «Зенита» сделал супруге в самолете. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. Вчера они сопроводили школьников на торжественные линейки.

Ранее супруга Семака выразила мнение, что вегетарианство благоприятно влияет на её мужа. По словам Анны, Сергей Семак придерживается вегетарианства уже полгода.

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