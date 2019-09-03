Сборная России по футболу готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. Сегодня, 3 сентября, команда провела тренировку в Новогорске, на занятии присутствовали все игроки.

К команде успели присоединиться Денис Черышев и Александр Головин, прибывшие из «Валенсии» и «Монако» соответственно. Ранее в сборную был вызван полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, заменивший Алексея Миранчука, который получил травму в матче «Локомотива» с «Ростовом».

Напомним, 6 сентября подопечные Станислава Черчесова на выезде встретятся со сборной Шотландии, игра будет проходить в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». 9 сентября российская команды проведет игру против Казахстана в Калининграде.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе, уступая Бельгии три очка.