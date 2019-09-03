Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила программу «Девочка на шаре» в исполнении 13-летней Камилы Валиевой.

Гончаренко отметила, что «Девочка на шаре» — это оригинальная программа, а такие вещи нравятся не всем. По мнению тренера, в постановке слишком много подъёмов ног. «Везде должна быть мера, даже в бесподобной растяжке», — сказала Гончаренко, слова которой приводит «Р-Спорт».

При этом тренер отметила талант и способности самой Валиевой. «Валиева – это девочка-бриллиант. А бриллианты не повторяются», — заявила специалист. Она отметила, что Валиеву можно считать лидером сборной, но оценивать её одну нельзя — нужно смотреть на команду.

Напомним, ранее Валиева выиграла свой дебютный этап юниорской серии Гран-при.