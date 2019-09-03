Российская фигуристка Алена Канышева снялась с третьего этапа юниорского Гран-при.

Об этом сообщает официальный сайт ISU. Отмечается, что в старт-листе Канышеву заменила другая ученица Этери Тутберидзе – Майя Хромых.

На Instagram-странице Team Alena Kanysheva отмечается, что причиной снятия с турнира стала травма.

Отметим, третий этап Гран-при среди юниоров начнется 5 сентября в Риге.

Напомним, Майя Хромых заняла третье место на этапе Гран-при в Куршевеле. В короткой программе Хромых заняла пятое место с результатом 67.72 баллов, в произвольной на ее счету 111.6 баллов. В сумме фигуристка набрала 179.32 и заняла третье место. Победу на юниорском этапе Гран-при одержала Камила Валиева. За короткую программу 13-летняя спортсменка набрала 62.31 балла, за произвольную — 138.40 баллов.