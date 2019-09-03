Отец Хабиба прилетел в Абу-Даби на UFC 242

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби на турнир UFC 242 с участием сына, сообщает телеграм-канал Mash.

Отец российского бойца впервые будет присутствовать на бое сына под эгидой UFC. Ранее он не мог посетить поединки, так как они проходили в США, куда ему не давали визу. Отмечается, что Абдулманап не взял в Абу-Даби жену и детей Хабиба Нурмагомедова, однако сам постоянно находится на тренировках сына.

На турнире UFC 242 Абдулманап будет секундантом Хабиба и его друга Ислама Махачева.