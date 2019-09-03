Отец Хабиба прилетел в Абу-Даби на UFC 242

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прилетел в Абу-Даби на турнир UFC 242 с участием сына, сообщает телеграм-канал Mash.
Отец российского бойца впервые будет присутствовать на бое сына под эгидой UFC. Ранее он не мог посетить поединки, так как они проходили в США, куда ему не давали визу. Отмечается, что Абдулманап не взял в Абу-Даби жену и детей Хабиба Нурмагомедова, однако сам постоянно находится на тренировках сына.
На турнире UFC 242 Абдулманап будет секундантом Хабиба и его друга Ислама Махачева.
Бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье пройдет на турнире UFC 242. Нурмагомедов будет защищать чемпионский пояс UFC в легком весе во второй раз. Недавно Хабиб отметил, что не собирается завершать карьеру, хотя и не будет драться до сорока лет.
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