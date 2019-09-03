Приключения русских в Америке подошли к концу: после вылета Андрея Рублёва на US Open остался только Даниил Медведев. Его ожидает четвертьфинал против Стэна Вавринки, который отправил домой первую ракетку мира Новака Джоковича. Каковы шансы Медведева на оставшемся отрезке турнира?

Вавринка — не самый опасный соперник. Впереди может быть Федерер

Матч с Вавринкой состоится уже сегодня, но победа не даст Медведеву расслабиться — его следующим соперником с большой долей вероятности станет Роджер Федерер. Однако заглядывать вперёд рано — сначала надо взять четвертьфинал.

Задача перед Медведевым ставится непростая. С одной стороны, победы над Джоковичем показали, что ни именитых соперников, ни топов Даня не боится — он уже сам стал тем самым топом, которого боятся другие. В другой ситуации Медведев считался бы фаворитом, но сегодняшнюю игру предваряют некоторые нюансы.

Медведев идёт по сетке уверенно, но не гладко

Главный нюанс — физическое состояние россиянина. Перед встречей с немцем Домиником Кёпфером Медведев не смог завершить тренировку из-за судорог, которые до этого замучали его в матче с Фелисиано Лопесом. Даня буквально не стоял на ногах, но ценой огромных усилий смог свети игру к победе в четырех сетах.

С Кёпфером первая ракетка России играл на обезболивающих. Понятно, что нагрузки и тренировки не облегчат его состояние и перед встречей с Вавринкой. Даниилу нужно быть готовым к тому, что снова придется терпеть и побеждать не только за счет мастерства, но и на морально-волевых.

К сеяному Медведеву сетка оказалась куда более благосклонна, чем к тому же Рублёву: его соперниками были 88-я, 84-я, 61-я и 118-я ракетки мира, но едва ли это облегчило задачу. Все, кроме индийца Гуннесварана в первом круге, смогли навязать борьбу. Лишь первый матч Даниил выиграл в трех сетах, остальные получились и дольше, и сложнее.

Большой процент успеха будет зависеть от того, хватит ли у Медведева физики на ещё один изнурительный матч. Всё-таки, три финала подряд не смогли не сказаться на его состоянии.

Психология — плюс или минус? Медведев стал героем и антигероем одновременно

Психологический момент, несомненно, тоже окажет своё влияние на исход следующего (или следующих?) матча. Только вот предугадать, на пользу или во вред пойдет эмоциональное состояние Даниила, сложно. На этом US Open Медведев превратился в главного злодея и забрал себе скандальную славу Ника Кирьоса.

В матче против Лопеса трибуны были более дружелюбны к испанцу. Затем у Медведева сдали нервы — он вырвал полотенце из рук болбоя, швырнул ракетку в сторону арбитра и потребовал у того слезть с вышки. Процитировав Циципаса, Даня назвал судью странным и призвал больше не работать на матчах. После всего этого публика окончательно переметнулась на сторону Лопеса, как следует освистав россиянина.

Даниил не оставил это без внимания, но и открыто реагировать не стал — он тайком от судьи показал трибунам средний палец. Теннисная общественность обсуждает жест до сих пор, а сам Медведев уже признал, что повел себя как идиот.

В чем здесь может быть психологический плюс? В том, что уханье трибун мотивирует Даниила. Уже не раз он поблагодарил травящих его фанатов и даже пообещал (в шутку, конечно) оплатить им билеты на матчи. С остроумием и уместной долей сарказма Медведев откровенно троллит американскую публику, которая только рада подбросить ему очередной повод для искрометного высказывания. Происходящее заводит Даниила, и этот кураж может сыграть ему на руку.

Если всё-таки финал?

При всей сложности положения, шансы дойти до финала, преодолев Вавринку и Федерера (или Димитрова, что менее вероятно) есть. Но основным претендентом на финал со второй части сетки является Рафаэль Надаль. И он кажется самым опасным из оставшейся восьмерки. В нынешних кондициях Медведев вряд ли сможет дать ему бой, но и списывать его со счетов не имеет смысла.

На каком бы месте россиянин ни закончил этот US Open, результат уже можно считать успешным. Первый в карьере четвертьфинал «Большого шлема» сразу после первой победы на «Мастерсе» — это не просто шаги вперед, а масштабный прогресс.