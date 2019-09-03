Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги трансферного окна для своей команды.

По словам Медведева, в «Зените» удовлетворены итогами трансферной кампании в летнее окно. Гендиректор отметил, что в команду пришли игроки на те позиции, которые необходимы не только сейчас, но и на перспективу. Медведев добавил, что все цели, которые были поставлены, клуб достиг. Функционер считает, что сейчас новички должны влиться в коллектив, тем более будет окно на игры сборной, и времени на то, чтобы влиться в команду, достаточно.

«В каждом трансфере есть свои сложности, свои подводные камни — один может занять очень много времени, а другой произойти быстро», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в летнее трансферное окно петербургский «Зенит» приобрел шесть футболистов: у немецкого «Гамбурга» «Зенит» купил Дугласа Сантоса, у «Рубина» — Алексея Сутормина, у «Барселоны» — Малкома, у норвежского «Сарпсборга» — Александра Васютина, у «Витесса» — Вячеслава Караваева, а из «Порту» на правах аренды в клубе будет играть Йордан Осорио. Кроме того, Даниил Круговой перейдет в «Зенит» по окончании текущего сезона.

Покинули команду 14 футболистов, восемь из которых отправились в «Сочи». В южной столице России теперь будут играть Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный и Миха Мевля. Луиш Нету перешел в «Спортинге», Егор Бабурин теперь выступает в «Ростове», Александр Анюков отдан в аренду «Крыльям Советов», с Клаудио Маркизио контракт разорван, Эрнани отдан в аренду «Парме», Эмилиано Ригони проведет сезон в «Сампдории», а Денис Терентьев сезон отыграет в «Уфе».