Хабиб объяснил, какого бойца можно считать великим

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого спортсмена, по его мнению, можно назвать великим.

По словам Хабиба, если вы проиграли пару раз и выиграли один титул, второй титул, потом снова проиграли, а затем выиграли третий титул, это не делает вас великим.

«Мое мнение, когда ты непобедим долгое время или никогда не проигрываешь — это действительно важно», — скахал Нурмагомедов, слова которого приводит MMAJunkie.