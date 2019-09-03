Хабиб объяснил, какого бойца можно считать великим

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого спортсмена, по его мнению, можно назвать великим.
По словам Хабиба, если вы проиграли пару раз и выиграли один титул, второй титул, потом снова проиграли, а затем выиграли третий титул, это не делает вас великим.
«Мое мнение, когда ты непобедим долгое время или никогда не проигрываешь — это действительно важно», — скахал Нурмагомедов, слова которого приводит MMAJunkie.
Напомним, бой с Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242. Сам турнир стартует в 18:00 по московскому времени, бой с участием Хабиба запланирован на 23:00. Нурмагомедов не выходил в октагон почти год — с прошлого октября, когда победил ирландца Конора Макгрегора. После этого россиянин был дисквалифицирован за участие в массовой драке.
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