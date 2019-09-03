Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пожертвовал один миллион рублей Фатиме Дзгоевой, которая стала жертвой теракта в Беслане.

Об этом рассказала тетя девочки в фильме Юрия Дудя про трагедию. Футболист совершил пожертвование в 2016 году, родственников попросили не разглашать имя, но женщина не смогла удержаться.

Отмечается, что этой суммы хватило на неделю реабилитации в Германии. У Фатимы сквозное ранение черепа, задето правое полушарие головного мозга. В лобной части почти нет кости – вместо нее поставили титановую пластину. Операция проведена в 2005 году в Германии, теперь каждый год необходимо летать на обследование и реабилитацию.

Утром 1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана террористы захватили заложников и удерживали их в течение трех дней. В результате теракта погибли 334 человека.

Ранее сообщалось, что Алан Дзагоев помог пятерым слабослышащим детям. Поступок Дзагоева прокомментировал председатель общественной организации для слабослышащих «Мир Звуков» Роман Кудренко. По словам специалиста, Дзагоев произвел колоссальную работу, поскольку подобные аппараты дорого стоят и имеют сложные технические характеристики — серии и линейки.