Полузащитник сборной России и «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о переходе Вячеслава Караваева в петербургский клуб.

По словам Ерохина, про переход Караваева он прочитал из новостей, в сборной поздравили его, он рад этому переходу. Ерохин считает, что в команде его примут отлично. Игрок отметил, что он следил за новостями своего клуба в последний день трансферного окна, потому что несколько ребят ушли в аренду, пришёл Караваев. Он добавил, что для последнего трансферного дня активность — нормально.

«Со «Спартаком» была важная игра для нас, победа дала положительных эмоций. Но это сборная, клубных предпочтений здесь нет. Все мы работаем ради единой цели — победить в предстоящих матчах», — сказал Ерохин, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Финансовые подробности сделки не разглашаются, однако по данным СМИ «Зенит» заплатил за переход защитника около 8 миллионов евро.