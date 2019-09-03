Экхофф рассказала, как оскорбила Нортуга и испытала муки совести из-за этого

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, как назвала Петтера Нортуга толстым, а также о муках совести после своих слов.

По словам Экхофф, недавно она с бойфрендом была в Маридалене, где тренировалась. Спортсменка отметила, что была в агрессивном настроении, когда вдруг справа подъехала машина, и в ней кто-то снимал е на камеру, и это оказался Петтер Нортуг, который сказал Экхофф, что она прекрасно выглядит. Экхофф ответила ему: «А ты выглядишь толстым. Норвежка добавила, что ей самой стало неприятно от своих слов и что она нечасто говорит такое.

«Другие смеялись, но я была обеспокоена. Я отправила ему сообщение, и он ответил: «Я заслужил это». Но я всё ещё не отошла от этого», — сказала Экхофф, слова которой приводит Expressen.

Ранее норвежская спортсменка рассказала, что сделала УЗИ ушиба и отправила фото своему парню, написав, что беременна, а парню от этого сильно поплохело.