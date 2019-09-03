Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему в современном спорте высших достижений необходимо применение интеллекта.

По словам Сорина, миф о том, что профессиональные спортсмены тупые, какое-то время назад был близок к истине, но сейчас это не так. По его мнению, любой олимпийский чемпион или чемпион мира в достаточной степени является интеллектуалом. Сорин считает, что это связано с тем, что раньше тренеры спортсмены были «солдатами» тренеров, и им не положено было думать, а надо было исполнять приказы. Теперь, отмечает Сорин, система подготовки дрейфует в сторону спортсмена с правом голоса, он может оценивать тренировочный план.

«Олимпийским чемпионом не станешь, если ты тупой. Саша Легков говорит: «Готовился бы более грамотно, раньше бы всего достиг». Тут дело даже не в методике подготовки, а именно в самосознании. Как ты восстанавливаешься после тренировки, что ешь и пьёшь, что делаешь в межсезонье – куда, например, едешь в отпуск», — сказал Сорин, слова которого приводит Sports.ru.

Ранее сообщалось, что российские лыжники, тренирующиеся под руководством Маркуса Крамера, завершили тренировочный сбор в Давосе. Команда вернется из Швейцарии и через какое-то время отправится на следующий сбор — в Тюмень, где пробудет до 18 сентября.