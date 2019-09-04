Петербургский СКА в выездном матче встретится с «Трактором» во втором матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Челябинске сегодня, 4 сентября, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Петербургский армейцы начали турнир с победы, уверенно переиграв магнитогорский «Металлург» на старте чемпионата. Игра состоялась 2 сентября и закончилась победой СКА со счётом 3:1.

«Трактор», напротив, открыл новый сезон поражением от «Витязя». В домашнем матче челябинский клуб уступил со счётом 2:4.

В рамках Континентальной хоккейной лиги СКА и «Трактор» встречались между собой 23 раза. 13 раз армейцы выиграли в основное время, один раз победили в овертайме и дважды — по буллитам.