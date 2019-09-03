Дэн Мильштейн, агент нападающего «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва, рассказал о продлении контракта игрока с клубом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Барбашёв имел возможность продолжить карьеру в КХЛ. «По поводу отъезда в КХЛ – да, так бы Иван заработал больше денег», — заявил Мильштейн, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Агент подчеркнул, что его задача заключается не в том, чтобы заработать здесь и сейчас, а в том, чтобы клиент смог выстроить долгую и успешную карьеру.

Напомним, средняя годовая зарплата Барбашёва в «Сент-Луисе» составит 1,475 миллиона долларов. В прошлом сезоне форвард принял участие в 80 матчах «Сент-Луиса», забросил четырнадцать шайб и записал на свой счет двенадцать результативных передач. В плей-офф кубка Стэнли он трижды поразил ворота соперника и отметился тремя ассистами. В финальной серии форвард получил одноматчевую дисквалификацию за опасную игру против нападающего «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона.