Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о подготовке сборной России к отборочному матчу чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

По словам Черышева, он уже полностью оправился от травмы и готов провести на поле весь матч. «Не знаю, буду ли играть в стартовом составе – это зависит от Станислава Саламовича. Я готов играть, но всё зависит от тренера», — сказал Черышев, слова которого приводит «Чемпионат».

Футболист отметил, что сейчас он постепенно входит в рабочий ритм и набирает игровое время. Также Черышев рассказал, что при подготовке к матчу сборной России разберет игру Шотландии, но концентрироваться будет на своих действиях. «У нас хорошая команда и коллектив, нам обязательно надо взять три очка», — подчеркнул игрок.

Матч против Шотландии состоится в Глазго 6 сентября.