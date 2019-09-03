В четвертьфинале чемпионата Европы сборной России предстоит встреча с командой Италии. Итальянки уверенно прошли групповой этап турнира, одержав четыре победы при одном поражении и заняв первое место. Наша команда стала в своей шестерке второй, при этом россиянки также проиграли всего один раз. В 1/8 финала сборная России обыграла команду Бельгии, а итальянки прошли сборную Словакии.

Команды России и Италии встречались совсем недавно, в регулярном турнире Лиги наций, где итальянки одолели сборную России в четырех сетах. Тогда повела в счете сборная России, но соперницы перехватили инициативу и взяли три сета подряд. Состав итальянок не претерпел существенных изменений с той встречи, которая проходила в начале июня.

Российская команда по-прежнему остается без блокирующей Ирины Фетисовой, которая выбыла из-за аппендицита. Прошлый матч с итальянками она также пропускала, и без нее команде Вадима Панкова было крайне сложно противостоять более быстрому сопернику. Заменяющая в том матче Фетисову Ангелина Лазаренко с задачей справилась плохо, да и Екатерина Ефимова не сказать, что сопоставима с Фетисовой по уровню, что показывают матчи сборной России на чемпионате Европы.

После матча России и Бельгии Вадим Панков жестко раскритиковал доигровщицу Ирину Воронкову, которая допустила слишком много ошибок. Вполне вероятно, на игру с Италией тренер предпочтет ей Маргариту Курило, которая хоть и не ошибалась так явно в прошлой встрече, все же не стоит на одном уровне с Воронковой.

Великая чемпионка Екатерина Гамова ждет от россиянок как минимум третьего места и считает, что наша сборная не должна быть командой, которая занимает восьмую строчку. Но факты таковы, что пока команда Панкова очень вряд ли сможет пройти итальянок. На сборную России навалилось слишком много проблем, и решать их стоило до старта евротурнира.