Открытый чемпионат США вступил в самую интересную стадию: в мужском турнире осталось семеро участников. В матче четвертьфинала третья ракетка мира Роджер Федерер встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Матч будет проходить сегодня, 4 сентября, и начнется сразу после завершения встречи Серены Уильямс с Ван Цян. Предположительное время начала встречи — примерно 3:30 мск.

В 1/8 финала Димитров выбил из борьбы австралийца Алекса де Минаура, одержав уверенную победу в трех сетах.

Федерер не испытал проблем с бельгийцем Давидом Гоффеном, также взяв у него три партии подряд.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович, который уже не сможет защитить титул в этом году — он снялся из-за травмы левого плеча.