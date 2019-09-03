Американская теннисистка Серена Уильямс встретится с представительницей Китая Ван Цян в матче четвертьфинала Открытого чемпионата США. Игра состоится сегодня, 4 сентября, начало запланировано на 2:00 по московскому времени.

В предыдущем раунде соревнования Уильямс без проблем справилась с представительницей Хорватии Петрой Мартич, обыграв ее в двух сетах. До этого американка выбила из борьбы Каролину Мухову, Кэти Макналли и Марию Шарапову.

Цян в 1/8 финала встречалась с австралийкой Эшли Барти и одержала верх в двух партиях. На ранних стадия турнира ее соперницами были Фиона Ферро, Алисон ван Эйтванк и Каролин Долхайд.

Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.