Форвард «Зенита» и сборной России по баскетболу Андрей Зубков прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Китае. Россияне обыграли Нигерию и Южную Корею, после чего гарантировали себе выход во второй групповой этап.

Зубков подчеркнул, что все довольны выходом в следующий раунд соревнований и возможностью сыграть в квалификации к Олимпиаде. По мнению баскетболиста, сборной России удалось выполнить минимальную задачу. Теперь цель — пройти дальше.

Игрок отметил, что команда по-боевому настраивается на матч с Аргентиной. «Конечно, для нас лучше выйти из группы с первого места, так мы будем чувствовать себя более уверенно», — сказал спортсмен, слова которого приводит пресс-служба «Зенита». Он добавил, что выход в плей-офф можно было бы считать успехом. «И у нас есть все шансы на это, несмотря на всех скептиков и тех, кто в нас не верил», — заявил Зубков.

Матч против сборной Аргентины состоится завтра, 4 сентября.